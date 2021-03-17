Під Кабміном пройшла акція з вимогою передати Гостиний двір громаді Києва

Під Кабміном відбулась акція протесту з вимогою передати Гостиний двір у розпорядження Києва. Про це повідомляє РБК-Україна.

Кияни прийшли з ростовою фігурою міністра культури Ткаченка, «прикрашеною» світлинами зруйнованих по всій країні пам’яток. Таким чином, за їхніми словами, вони вирішили нагадати чиновнику про його обов’язки захищати і відновлювати ці об’єкти.

Натомість занедбаний урядом Гостиний двір має бути переданий на баланс Києва, переконані активісти.

Активістка Марина Соловйова наполягає, що передача об’єкта Києву – найкращий вихід, адже міська влада готова займатись відновленням пам’ятки.

«Міністерство культури завжди було на боці забудовника – ніколи не підтримувало нас у питанні збереження Гостиного двору. Але ми отримали перемогу – суди почули громаду. Сьогодні всі судові рішення ухвалені на користь киян. Саме кияни врятувати Гостиний двір. І тільки кияни мають право ним розпоряджатися. Тому що Київ знає, може і має кошти на рятування та відновлення Гостинного двору», – запевнила Соловйова.

У своєму виступі Ігор Луценко наголосив на некомпетентності міністра культури у цій справі.

«Мінкульт, як інституція, мала б охороняти Гостинний двір. Адже це є пам’ятка національного значення. Натомість нинішньому міністру навіть не доповіли про це. Тому що в своїх інтерв’ю він розказує, що хоче зробити її пам’яткою. Що є нонсенсом, тому що Гостиний двір вже має цей статус. Ми боролися і вибороли його. Це означає, що міністерство культури мусить ходити і охороняти цей двір. Звісно цього ніхто не робить. Навпаки!» – зазначив Луценко.

Нагадаємо, у суботу, 6 березня, біля Гостинного двору відбулася акція громадськості. Під час акції наголошувалося, що через бюрократичну тяганину центральних органів влади затягується оновлення Гостиного двору, тоді як київська міська влада давно могла б відреставрувати пам’ятку.