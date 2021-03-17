Комітет Ради підтримав призначення позачергових виборів мера Харкова на 31 жовтня

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді призначити позачергові вибори харківського міського голови на 31 жовтня.

Відповідне рішення члени комітету прийняли на засіданні 17 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рекомендувати Верховній Раді призначити позачергові вибори харківського міського голови Харківського району Харківської області на 31 жовтня 2021 року... Рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт постанови про призначення позачергових виборів харківського міського голови Харківського району Харківської області в цілому", - йдеться в рішенні комітету.

24 лютого Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, повторно обраного на посаду на чергових виборах 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Кернес переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 січня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже складав присягу під час своєї попередньої каденції.

17 грудня Кернес помер. Повторні вибори мера поки що не призначали. До обрання нового очільника міста його обов'язки виконує секретар міськради Терехов. 31 грудня Ігор Терехов направив до парламенту звернення з проханням призначити нові вибори мера. Втім Рада не ухвалила відповідного рішення через брак документів.

3 березня влада Харкова надала Верховній Раді документи, необхідні для призначення позачергових виборів мера міста.