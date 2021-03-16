ДБР затримало оперативника СБУ за викрадення людини і здирництво

Від постраждалого вимагали кілька мільйонів на користь російських замовників.

Державне бюро розслідувань затримало оперуповноваженого Департаменту захисту національної державності СБУ за підозрою у викраденні мешканця Харкова та здирництві.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Постраждали - колишній керівник представництва однієї з фінансової партнерської мережі російської компанії. Він нібито заборгував велику суму цій компанії, і її представники найняли есбеушника для вибивання грошей.

"Під час незаконного утримання потерпілого всупереч його волі він вимагав передати їм 40 000 євро та 1 600 000 гривень, які представники вказаної компанії помилково вважали своєю власністю. При цьому процес вимагання супроводжувався погрозами насильства над потерпілим, обмеженням його прав, свобод та законних інтересів, погрозами вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень", - вважає слідство.

Після того, як громадянин погодився віддати гроші, його відпустили.

Через деякий час працівника СБУ затримали та арештували без права на заставу. Перед затриманням підозрюваний переховувався.

Фото: dbr.gov.ua

Йому та ще трьом особам, з якими він, як вважає слідство, вступив у змову, повідомили про підозру за ч.2 ст.146 (викрадення людини) і ч.2 ст.189 (здирництво) Кримінального кодексу.