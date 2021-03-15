В Україні відновлює роботу комісія з присвоєння зірок готелям

Наразі є 75 заявок від готельєрів на визначення категорій.

Комісія зі встановлення категорій готелям та іншим об'єктам відновлює свою роботу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Напередодні було затверджено новий склад Комісії. Перше її засідання відбудеться 16 березня і буде транслюватися онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).

"Маємо 75 заявок від готельєрів на визначення категорій, іншими словами - присвоєння зірок. Зараз такі категорії з п’яти тисяч закладів розміщення в Україні мають не більше 200. Велика частина заявок подана вперше, у частини учасників ринку вже закінчується строк дії ліцензій, деякі потребують категоризації для відкриття гральних закладів", - зазначила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.

Як відомо, повноваження з встановлення категорій готелям минулого року було передано від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до ДАРТ, діяльність якого спрямовується Міністром культури. До складу оновленої комісії увійшли представники ДАРТ, МКІП, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, представники громадськості, спеціалісти готельної та туристичної галузей.

"Ми й надалі плануємо щотижнево розглядати усі 75 заявок у черговості надходження протягом березня-квітня 2021 року. Графік уcіх засідань буде оприлюднено найближчим часом на офіційному сайті", - наголосила голова ДАРТ.

Також паралельно запрацювала Комісія з апеляцій, яка буде розглядати скарги на рішення Комісії з категоризації, якщо суб’єкт розміщення не погодиться з її висновками.

Нагадаємо, у липні 2018 року Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє відновити призупинений в січні 2018 року процес категоризації готелів та інших об'єктів, які надають послуги тимчасового розміщення. Зазначалося, що пкредитацію на виконання відповідних робіт мають 17 органів з сертифікації.