Спробувати нову страву можна буде в закладах, які долучаються до ініціативи.

Сьогодні в Києві презентували новий унікальний гастрономічний продукт - пиріг "Kyiv Pie".

Про це повідомляє офіціальний портал Києва.

"Ми створили нову страву «Kyiv Pie». Над нею працювали найкращі кухарі України. Ми сподіваємося, що такий пиріг об’єднає українські традиції і сучасні тренди та допоможе столиці в розвитку гастротуризму. Спробувати нову страву кожен охочий зможе в закладах Києва, які долучаються до нашої ініціативи, на всіляких гастрономічних заходах та центрах Турінфо»", - розповіла начальниця Управління туризму та промоцій Марина Радова.

За її сподіваннями, "Kyiv Pie" стане типовою київською стравою.

"Досліджуючи питання, яка ж саме страва має бути типово київською, відповідь кожного разу поверталась саме до хлібопекарських виробів. До того ж форма сонця в багатьох джерелах пов’язана саме з Києвом. А ще важливо, щоб ця страва була ресторанною стравою, стрітфудом, добре переносила доставку і враховувала смаки та вподобання веганів і вегетаріанців", – розповів віце-президент Асоціації шеф-кухарів України Олексій Повторейко.

Нагадаємо, у вересні минулого року в управлінні туризму та промоції КМДА повідомили, що виготовили власний аромат столиці – "Київський каштан".

За 2019 рік Київ заробив 50 млн гривень на туристичному зборі. На початку березня 2020 року Київ вирішив не обмежувати відвідування туристичних місць через коронавірус і розробив для іноземних туристів спеціальні рекомендації.