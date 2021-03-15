Торік 95% учасників оформлених за європротоколом аварій отримали страхове відшкодування

У Моторному страховому бюро також назвали найпоширеніші причини відмов у виплаті страховки.

Минулого року з 52 тисяч учасників дорожніх аварій, які оформили європротокол, 50 тисяч отримали страхове відшкодування.

Про це свідчить відповідь з Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) на запит LB.ua

Щороку кількість ДТП, оформлених за європротоколом, зростала. У 2018 році склали 37 тисяч європротоколів на суму 330 млн гривень, а у 2019 їхня кількість склала 50 тисяч, відшкодовано було 447 млн гривень.

За словами працівників МТСБУ, основні причини відмов у страхових виплатах наступні:

виявлення відсутності на момент ДТП чинного договору обов'язкового страхування щодо забезпечення ТЗ, водій якого є відповідальним за ДТП;

відсутність документів, необхідних для врегулювання збитку, протягом строку, визначеного Законом України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";

розмір збитку, що не перевищує розміру франшизи, встановленої за договором страхування.

Європротокол – спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії, потім надається страховику та стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим. Європротокол може заповнюватися як в паперовому вигляді, на спеціальному бланку, так і в електронній формі. Для оформлення не потрібні працівники поліції.

Оформити його можна у разі відсутності травмованих і загиблих, а також якщо усі водії учасники аварії мають поліси автоцивілки.