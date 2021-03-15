Підозрюваний у вбивстві 7-річної дівчинки в Херсонській області був другом її батька

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової в Херсонській області був другом її батька.

Про це на брифінгу в понеділок розказали представники поліції на чолі з начальником обласної поліції Олександром Прокудіним та його заступником Миколою Вербицьким.

"Ним виявився 62-річний місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти життя та здоров'я особи та який востаннє звільнився з місць позбавлення волі у 2005 році", - розказали в поліції.

Чоловік мешкав сам недалеко від будинку дівчинки та був другом батька. "Ця особа входить до кола близьких, які спілкувалися з родиною загиблої", - розказали на брифінгу.

Зараз підозрюваний знаходиться під арештом за рішенням Херсонського міського суду.

Його причетність до злочину, за даними поліції, підтверджується слідами ДНК, який виявили на одязі дівчинки та на мішку, в якому знайшли її тіло.

7-річна мешканка села Щасливе Олешківського району зникла 7 березня. Востаннє її бачили біля зупинки громадського транспорту, де вона мала зустріти батька з роботи.

11 березня її тіло знайшли в недобудові неподалік будинку, де вона проживала. Поліція припускає, що тіло підкинули туди через кілька днів після вбивства.

Підозрюваного затримали 13 березня. Перед приходом поліції він намагався порізати собі вени.