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"Мінера" київського моста Метро Олексія Белька відправили на примусове лікування

Суддя також залишив без розгляду позов поліції про відшкодування грошей за збитий квадрокоптер.

"Мінера" київського моста Метро Олексія Белька відправили на примусове лікування
Алексей Белько
Фото: Цензор.нет

Колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який у вересні 2019 року погрожував підірвати міст Метро в Києві, суд відправив на примусове лікування.

Про це повідомляє юридична компанія Міллер.

Сьогодні відбулися судові дебати.

"Белька було визнано винуватим у вчиненні інкримінованих йому злочинів. До обвинуваченого застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом. Це означає, що йому надаватимуть психіатричну допомогу у спеціалізованому закладі. Разом із тим, він зможе самостійно, без супроводу медичного працівника, залишати палату, відділення та заклад", - повідомили захисники.

Таке рішення суд ухвалив, посилаючись на висновок повторної судово-психіатричної експертизи, призначеної за клопотанням адвоката. Експерт зазначив що Белько потребує лікування у психіатричному закладі із звичайним наглядом, попри те, що прокурор просив посилений. В установі Белько пробуде щонайменше півроку. Після цього адвокати мають намір звернутися з клопотанням про проведення нової психіатричної експертизи.

Окрім того, суд повернув Бельку все майно, яке було вилучено після відкриття кримінального правопорушення: два автомобілі, банківські картки, мобільний телефон.

Погодившись з позицією адвоката, суддя залишив без розгляду цивільний позов Управління Поліції. Мова йде про цивільний позов від ГУНП у м. Києві на загальну суму 69 тисяч гривень – на відшкодування матеріального збитку. Як повідомлялося, поліція хотіла стягнути з Белька ці кошти за збитий квадрокоптер.

Нагадаємо, 18 вересня 2019 року Белько автомобілем заблокував рух на мосту Метро в Києві та погрожував його підірвати. Чітких вимог до уряду або конкретних осіб він не висував. Через декілька годин він здався поліції. Після затримання в поліції повідомили, що не висуватимуть проти Белька звинувачення в підготовці теракту. Міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда передала жителям Києва вибачення від Белька. А голова МВС Арсен Аваков пообіцяв узяти колишнього військовослужбовця на поруки і допомогти йому пройти курс реабілітації від наркотиків.

Справою Белька спочатку займалось Дніпровське управління Національної поліції в Києві, згодом – Головне слідче управління СБУ в Києві та області. У 2019 році судово-психіатрична експертиза встановила, що під час вчинення діяння він був неосудним. 20 січня 2020 року йому змінили запобіжний захід та помістили до психіатричного закладу із посиленим наглядом

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