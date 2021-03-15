"Мінера" київського моста Метро Олексія Белька відправили на примусове лікування

Суддя також залишив без розгляду позов поліції про відшкодування грошей за збитий квадрокоптер.

Колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який у вересні 2019 року погрожував підірвати міст Метро в Києві, суд відправив на примусове лікування.

Про це повідомляє юридична компанія Міллер.

Сьогодні відбулися судові дебати.

"Белька було визнано винуватим у вчиненні інкримінованих йому злочинів. До обвинуваченого застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом. Це означає, що йому надаватимуть психіатричну допомогу у спеціалізованому закладі. Разом із тим, він зможе самостійно, без супроводу медичного працівника, залишати палату, відділення та заклад", - повідомили захисники.

Таке рішення суд ухвалив, посилаючись на висновок повторної судово-психіатричної експертизи, призначеної за клопотанням адвоката. Експерт зазначив що Белько потребує лікування у психіатричному закладі із звичайним наглядом, попри те, що прокурор просив посилений. В установі Белько пробуде щонайменше півроку. Після цього адвокати мають намір звернутися з клопотанням про проведення нової психіатричної експертизи.

Окрім того, суд повернув Бельку все майно, яке було вилучено після відкриття кримінального правопорушення: два автомобілі, банківські картки, мобільний телефон.

Погодившись з позицією адвоката, суддя залишив без розгляду цивільний позов Управління Поліції. Мова йде про цивільний позов від ГУНП у м. Києві на загальну суму 69 тисяч гривень – на відшкодування матеріального збитку. Як повідомлялося, поліція хотіла стягнути з Белька ці кошти за збитий квадрокоптер.

Нагадаємо, 18 вересня 2019 року Белько автомобілем заблокував рух на мосту Метро в Києві та погрожував його підірвати. Чітких вимог до уряду або конкретних осіб він не висував. Через декілька годин він здався поліції. Після затримання в поліції повідомили, що не висуватимуть проти Белька звинувачення в підготовці теракту. Міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда передала жителям Києва вибачення від Белька. А голова МВС Арсен Аваков пообіцяв узяти колишнього військовослужбовця на поруки і допомогти йому пройти курс реабілітації від наркотиків.

Справою Белька спочатку займалось Дніпровське управління Національної поліції в Києві, згодом – Головне слідче управління СБУ в Києві та області. У 2019 році судово-психіатрична експертиза встановила, що під час вчинення діяння він був неосудним. 20 січня 2020 року йому змінили запобіжний захід та помістили до психіатричного закладу із посиленим наглядом.