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​Дитячий омбудсмен звернувся до поліції через "роман" восьмирічної моделі та 13-річного блогера

Діти оголосили в Instagram, що почали зустрічатися.

​Дитячий омбудсмен звернувся до поліції через "роман" восьмирічної моделі та 13-річного блогера
Микола Кулеба
Фото: facebook/Микола Кулеба

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів через скандал  відвертих постів в Instagram восьмирічної моделі Мілани Маханець та 13-річного блогера Паші Пая.

"Ще вчора з цього приводу звернувся до Генпрокуратури, МВС та кіберполіції", - написав Кулеба у коментарі під постом у фейсбуці політичної експертки Тетяни Лупової, у якому обговорювали стосунки Міли та Паші.

 

Про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережах. Восьмирічна Мілана - модель, вона знімається для брендів дитячого одягу, блогерка з 485 тисячами підписників, у 13-річного Паші - 34 тис. підписників.

Діти оголосили в Instagram, що почали зустрічатися. Вони почали публікували відео з поцілунками та знімали челендж, під час якого мали бути приковані один до одного ланцюгами впродовж 24 годин. У сторіз пару запитували, чи сплять вони разом, діти відповідали, що так.

Згодом найбільш провокативні фото та відео на сторінках блогерів видалили та закрили коментарі під постами в профілі дівчинки. Однак, користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки, яка підтримує інтернет-кар'єру своєї доньки,  в експлуатації її "еротичного" іміджу.

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