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Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 15 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", у передмісті населених пунктів Верхньоторецьке та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Лебединське та Трудівське окупаційні війська вели обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу селища Гнутове окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, а біля Мар’їнки - стрілецьку зброю.

У районі відповідальності угрупування "Північ", біля містечка Південне, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військових немає.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території. Зокрема, збройні сили Російської Федерації та їхні найманці продовжують здійснювати провокаційні обстріли із застосуванням мінометів 120 та 82 калібру, а також гранатометів усіх типів. Варто наголосити, що, за даними СЦКК, більшість обстрілів позицій ЗСУ здійснюється з метою провокування українських підрозділів на відкриття вогню у відповідь", - наголосили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 16 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом доби, 15 березня, було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

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