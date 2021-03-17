У "Слузі народу" допускають можливість позачергового засідання Верховної Ради

Парламент зайшов у розгляд 3000 поправок до земельного законопроєкту, тож не може розглядати інші питання.

Рада з високою вірогідністю може зібратися на позачергове засідання, щоб ухвалити термінові законопроєкти паралельно з розглядом близько 3000 правок до законопроєкту про дерегуляцію земельних відносин.

Про це у коментарі LB.ua повідомив нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Качура. Про те, що фракція не виключає позачергового зібрання, сьогодні також заявляла Роксолана Підласа, пише "Інтерфакс-Україна".

"Законопроєкти, які на порядку денному, їх же потрібно якось просувати. Тобто якщо ми в правках цих будемо стояти місяць фактично, то однозначно треба далі розглядати питання. Приміром, законопроєкт про відкритість зарплат всіх членів наглядових рад, про реструктуризацію боргів за валютними кредитами, про скасування переходу на літній час", - пояснив Качура.

Джерела LB.ua у керівництві фракції додають, що Рада вже має подібний досвід позачергових зібрань через велику кількість правок, тож такий сценарій обговорюється. Дата засідання ще не визначена.

17 березня у парламенті другий пленарний день поспіль розглядають поправки до законопроєкту №2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

До другого повторного читання проєкту було надано понад 3100 пропощицій та зауважень, станом на 13:30 депутати розглянули понад 300. Профільний комітет рекомендував до ухвалення приблизно 700.

Фракції "Батьківщина" та ОПЗЖ наполягають на розгляді усіх правок. За прогнозами народних депутатів, розгляд законопроєктів може зайняти чимало пленарних днів роботи Верховної Ради України. При цьому в "Слузі народу" поправки називають "законодавчим спамом".

Документ викликав суперечки між нардепами через положення про дозвіл купівлі української землі іноземними структурами. Також у залі критикували пропозицію позбавити Держгеокадастр більшості функцій і лишити йому тільки ведення кадастру та дозволити продаж ділянок з особливою цінністю. Загалом законопроєкт покликаний повернути у комунальну власність землі місцевих громад за межами населених пунктів.

Нагадаємо, що у першому читанні за цей законопроєкт проголосували ще у листопаді 2019 року. У грудні 2020 його відправили на повторне друге читання.