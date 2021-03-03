Рада отримала документи для призначення виборів мера Харкова, - Качура

Тепер питання призначення дострокових виборів у Харкові винесуть на засідання Комітету державної влади і місцевого самоврядування Верховної Ради.

Влада Харкова надала Верховній Раді документи, необхідні для призначення позачергових виборів мера міста.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олександр Качура.

За його словами, тепер парламент має 90 днів для ухвалення рішення про призначення виборів очільника міста.

"Харківська влада все-таки надала необхідні документи для призначення позачергових виборів мера міста. У Ради тепер є 90 днів, щоб прийняти рішення. Очікуємо розгляду питання на засіданні комітету державної влади і місцевого самоврядування", - написав Качура.

Він також оприлюднив документи для призначення позачергових виборів мера міста, зокрема копію рішення Харківської міськради про дострокове припинення повноважень Геннадія Кернеса.

Фото: Олександр Качура

Фото: Олександр Качура

Нагадаємо, Верховна Рада не може розглянути питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова через відсутність деяких необхідних для цього документів.

Для розгляду питання не вистачало двох документів – копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Геннадій Кернес переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 січня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже приносив присягу під час своєї попередньої каденції, тож зараз вона необов'язкова.

Геннадій Кернес помер 17 грудня. Повторні вибори мера поки не призначали. До обрання нового очільника міста виконувати його облв'язки буде секретар міськради Терехов.

31-го грудня Ігор Терехов направив до парламенту звернення з проханням призначити нові вибори мера. Втім Рада не ухвалила відповідного рішення через брак документів.