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Рада не може призначити вибори мера Харкова: не вистачає документів

Не вистачає двох з трьох необхідних для цього документів.

Рада не може призначити вибори мера Харкова: не вистачає документів
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада не може розглянути питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова через відсутність деяких необхідних для цього документів.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на службову записку Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування. 

Згідно з документом, профільний комітет 5 січня доручив розглянути клопотання секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів Харківського міського голови. Відповідне управління дало письмову відповідь на адресу голови Комітету: для розгляду питання не вистачає двох документів - копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

"Згідно з пунктом 1 частини одинадцятої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади у разі смерті - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт", - йдеться у документі.

Такого рішення на сесіях Харківської міськради не приймали. Єдине рішення, прийняте міськрадою після смерті мера, стосувалося увічнення його пам'яті. На сайті мерії міським головою значиться покійний Геннадій Кернес, зі смерті якого цього тижня минає 40 днів.

Нагадаємо, що Геннадій Кернес переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 січня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже приносив присягу під час своєї попередньої каденції, тож зараз вона необов'язкова.

Геннадій Кернес помер 17 грудня. Повторні вибори мера поки не призначали, виконувати його облв'язки буде секретар міськради Терехов

31-го грудня секретар міськради Ігор Терехов, який нині виконує обов'язки мера, направив до парламенту звернення з проханням призначити нові вибори мера.

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