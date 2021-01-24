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"Злочин путінського режиму не має терміну давності" – Порошенко вшанував жертв обстрілів Маріуполя

24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові квартали мікрорайону "Східний". 

"Злочин путінського режиму не має терміну давності" – Порошенко вшанував жертв обстрілів Маріуполя
Фото: "ЄС"

Лідер парітії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в шості роковини теракту в Маріуполі вшановув пам’ять безневинних жертв російської агресії.

Про це повідомили у пресслужбі партії "ЄС".

Саме у цей день, 24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові квартали мікрорайону «Східний», школи, дитячі садочки. Загинуло 29 людей, в тому числі діти, 92 отримали поранення.

"Це – черговий злочин путінського режиму, злочин проти людяності, і він не має терміну давності. А вбивцям не уникнути відповідальності", - наголосив Порошенко. 

Нагадаємо, що обстріл житлових кварталів Маріуполя 24 січня вела російська артилерійська батарея під командуванням офіцера збройних сил Росії. 

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