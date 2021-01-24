"Злочин путінського режиму не має терміну давності" – Порошенко вшанував жертв обстрілів Маріуполя

24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові квартали мікрорайону "Східний".

Лідер парітії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в шості роковини теракту в Маріуполі вшановув пам’ять безневинних жертв російської агресії.

Про це повідомили у пресслужбі партії "ЄС".

Саме у цей день, 24 січня 2015 року проросійські бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові квартали мікрорайону «Східний», школи, дитячі садочки. Загинуло 29 людей, в тому числі діти, 92 отримали поранення.

"Це – черговий злочин путінського режиму, злочин проти людяності, і він не має терміну давності. А вбивцям не уникнути відповідальності", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, що обстріл житлових кварталів Маріуполя 24 січня вела російська артилерійська батарея під командуванням офіцера збройних сил Росії.