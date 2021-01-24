У 13 областях сьогодні проходять повторні місцеві вибори

Сьогодні, 24 січня, в Україні проходять повторні місцеві вибори.

Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

Виборчий процес розпочався у 13 областях.

Обирають депутатів міської (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад.

Окрім того, обирають міського голову Конотопа (Сумська область), голову Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), а також голів Уланівської (Вінницька область) та Мурованської (Львівська область) сільських рад.

Зазначимо, у листопаді помер переможець виборів мера Конотопа Олександр Луговий, відтак місто повторно обирає керівника міста. Наразі на посаду претендує сім кандидатів.

Додамо, відповідно до ст.14 Закону України "Про місцеві вибори" повторні вибори призначаються відповідною територіальною виборчою комісією у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання обраної особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата чи посади.

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. Цього разу проходили одночасно і чергові, і перші вибори. Громадяни обирали міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ)