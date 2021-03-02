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Апеляційний адмінсуд тимчасово зупинив розгляд справи про націоналізацію "Приватбанку", - ЗМІ

Cуд очікує на висновок Конституційного суду щодо конституційності "антиколомойського" закону.

Апеляційний адмінсуд тимчасово зупинив розгляд справи про націоналізацію "Приватбанку", - ЗМІ
Фото: phl.com.ua

Шостий апеляційний адмінсуд тимчасово зупинив розгляд скарги Приватбанку на рішення Окружного адмінсуду Києва. У суді очікують на висновок Конституційного суду щодо "антиколомойського" закону. 

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Cуд очікує на висновок Конституційного суду щодо конституційності банківського ("антиколомойського") закону №590-IX.

Документом передбачається, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Нагадаємо, у 2019 році Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

Підставами для ухвалення такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами наявності законних підстав для зарахування ПАТ «КБ «ПриватБанк» до категорії неплатоспроможних, у результаті чого надалі було ініційовано процедуру його націоналізації і, власне, порушено процедуру націоналізації банку, порядок якої регламентовано на законодавчому рівні.

Приватбанк оскаржив це рішення у апеляційній інстанції.

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