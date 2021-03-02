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ВАКС скасував постанову про закриття справи щодо ексміністра енергетики Насалика

Справу розглядатимуть повторно.

ВАКС скасував постанову про закриття справи щодо ексміністра енергетики Насалика
Фото: Андрей Гудзенко

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала постанову про закриття кримінального провадження щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості й призначила розгляд справи.

Про це повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

"2 березня Апеляційна палата розглянула апеляційні скарги на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 24.11.2020 про закриття кримінального провадження №4218000000002019 від 17.08.2018 на підставі п. 4 ч. 1 ст.284 КПК України щодо екс-міністра енергетики і вугільної промисловості. За результатами судового розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала оскаржувану ухвалу та призначила новий розгляд у Вищому антикорупційному суді кримінального провадження щодо обвинуваченого", - йдеться в повідомленні.

Рішення набуло чинності й може бути оскаржене у Верховному Суді протягом трьох місяців з дня його ухвалення.

Органи досудового слідства інкримінують обвинуваченому вчинення кримінального злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України, а саме - подання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015, 2016, 2017 і 2018 роки.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про ексміністра енергетики Ігоря Насалика. У 2019 НАБУ повідомило про підозру міністру Насалику через невнесення до декларації $ 1,249 млн, які він нібито позичив у фізособи в 2014 році.

27 жовтня 2019-го Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

У листопаді 2020 року Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації.

"З мене з абсолютно безпідставного приводу, що вже доведено в суді, зробили спочатку підозрюваного, а потім й обвинуваченого. Мені не потрібна "благочинність" у вигляді закриття справи, я не винен і вимагаю відновлення своїх прав та чесного імені. Нехай несуть відповідальність всі, хто брав участь у цькуванні мене", - заявляв тоді ексміністр. 

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