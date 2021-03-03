Житель Харкова отримав три роки за підпал волонтерської палатки

Дзержинський районний суд Харкова 1 березня виніс вирок чоловікові, який в травні 2019 року підпалив волонтерську палатку "Все для перемоги", яка стояла на площі Свободи напроти будівлі обласної адміністрації.

Вирок опубліковано в судовому реєстрі.

"20 травня 2019 року [обвинувачений], маючи умисел на пошкодження чужого майна шляхом підпалу, придбав у неустановленої особи речовину, після чого близько 04 години 30 хвилин прибув на майдан Свободи у місті Харків, де розташовано намет «Все для перемоги». Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пошкодження чужого майна, достовірно знаючи, що у наметі перебувають люди, діючи умисно, підійшов до намету «Все для перемоги», облив невстановленою речовиною вхід до намету та підпалив його, тим самим створив небезпеку для життя та здоров`я [трьох осіб], які на момент підпалу спали у вказаному наметі", - сказано у вироці.

Свій вчинок обвинувачений пояснив бажанням підтримати рішення тодішнього міського голови Генадія Кернеса про демонтаж намету.

Загалом чоловіка судили та визнали винним за чотирма епізодами: бійку в караоке-барі в січні 2018 року, крадіжку пакету з речами з автомобілю в січні 2019 року, підпал палатки в травні 2019 року і зберігання бойових пістолетних патронів, які знайшли у нього під час затримання в червні 2019 року.

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років і двох місяців позбавлення волі. Значну частину покарання він уже відбув, оскільки строк відбуття покарання рахується з дня затримання, тобто з 14 червня 2019 року.

Нагадаємо, намет "Все для перемоги" булао встановлено на пл.Свободи в Харкові в середині вересня 2014 року. За задумом активістів, він повинен був стати постійно діючою загальною платформою для допомоги армії і переселенцям.