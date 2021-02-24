Урядова комісія назвала причини пожежі в будинку для літніх людей у Харкові

Причиною пожежі в харківському будинку для літніх людей стало грубе порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Сьогодні, 24 лютого, в ході засідання Кабінету міністрів він розповів про результати роботи очолюваної ним Урядової комісії з розслідування причин виникнення пожежі. Також міністр окреслив подальші дії з боку держави, які необхідні для попередження подібних ситуацій у майбутньому та реформування системи надання соціальних послуг в Україні.

"Урядова комісія встановила, що до трагедії, яка забрала життя 15 людей, призвело грубе та свідоме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також підключення до будівлі електро- та газопостачання без отримання спеціальних дозволів", – наголосив Чернишов.

За словами міністра, до трагедії призвів комплекс причин та передумов. Будівля була не пристосована для проживання осіб літнього віку, заклад не був внесений до Реєстру надавачів соціальних послуг. Окрім того, в закладі не було кваліфікованого медичного персоналу.

За період дії Урядової комісії паралельно проводилися перевірки подібних закладів по всій країні. Облдержадміністрації виявили 786 незареєстрованих недержавних закладів. 620 з них ОДА перевірили.

У свою чергу Національна поліція встановила 1 459 об’єктів підвищеного ризику, виявила 59 нелегальних заклади, та встановила 292 порушення.

Фахівці ДСНС перевірили 1 353 об’єкти, виявили 15 000 порушень та 1378 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Перевірки ДСНС триватимуть до 30 квітня.

Чернишов також додав, що завданням Комісії було не тільки визначення причини конкретної пожежі, а й напрацювання плану дій, який не допустить таких трагедій у майбутньому.

Зокрема, Мінсоцполітики має напрацювати законодавчі зміни для:

обов’язкової реєстрації в Реєстрі суб’єктів господарювання, що надають соціальні послуги;

ліцензування 6 соціальних послуг;

запровадження діяльності соціальної інспекції з правом надання приписів;

переходу до фінансування соціальних послуг за принципом «гроші ходять за отримувачем »;

удосконалення механізмів співфінансування соціальних послуг з державного та місцевого бюджетів

розробити алгоритм припинення діяльності суб’єктів господарювання, діяльність яких не відповідає Критеріям;

підготувати зміни до постанов КМУ в частині спрощення процедури отримання соціальних послуг (мінімізація кількості документів)

Також голова комісії повідомив, що лікування постраждалих при пожежі забезпечується за кошти Харківського міського бюджету та за кошти НСЗУ.

Харківська мерія фінансуватиме поховання загиблих. Окрім того, їхні сім’ї та постраждалі особи отримають матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Відповідне рішення сесія Харківської облради ухвалить 4 березня.

Нагадаємо, пожежа сталася 21 січня у житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, по вулиці Нижній Гиївській, 150 у Харкові. Загалом у будівлі на момент пожежі знаходилось 37 осіб: 4 – персонал, 33 – люди похилого віку. Трагедія забрала життя 15 людей, які загинули на місці пожежі.

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Власницю будинку і ще трьох людей затримали. 22 січня у Харкові було оголошено днем жалоби, 23 січня - день трауру на всеукраїнському рівні.

Урядова комісія була створена в день трагедії. До її складу увійшли представники ДСНС, МВС, Мінсоцполітики, Мін’юст, МОЗ, Харківської облдержадміністрації та інших органів влади. Очолив комісію Чернишов.

Президент Володимир Зеленський заявив, що трагічна пожежа в закладі для літніх людей у Харкові має стати поштовхом до реформування всієї системи таких установ.