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Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ

У відповідь воїн відкрив вогонь, супротивника поранено і передано в госпіталь. 

Військовий окупаційних сил напав на українського військовослужбовця на позиціях опорного пункту ЗСУ біля села Чермалик (Донецька область). 

Озброєний штик-ножем супротивник переховувався в окопі. Після того, як його викрили, боєвик напав на українського захисника та встиг поранити його ножем у щоку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головред "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

"У відповідь солдат вистрілив, куля потрапила у тулуб цього заблукалого тіла. Поранене тіло в російській формі переспрямовано у госпіталь", - зазначив він.

Фото: Юрій Бутусов Facebook

Бутусов додав, що загрози для життя українського військовослужбовця немає.

Штаб Операції Об'єднаних сил поки не оприлюднив офіційної інформації щодо інциденту.

Нагадаємо, що тільки від початку цього тижня окупанти вбили двох українських військовослужбовців. 22 лютого загинув військовий 72-ої бригади, ще один був поранений унаслідок пострілів з гранатомета біля Авдіївки. Того ж дня ще одного захисника поранили біля Південного.

23 лютого один військовослужбовець загинув та ще один отримав поранення на Світлодарському напрямку. Також військовий був поранений неподалік Пісків

Окрім того, проросійські війська дистанційно замінували подвір'я мирного мешканця. Чоловік загинув від отриманих у результаті вибуху травм.

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