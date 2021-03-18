Арахамія назвав домислами звинувачення Дубінського у причетності ОП до "плівок Порошенка-Байдена"

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія назвав домислами звинувачення з боку нардепа Олександра Дубінського про нібито причетність Офісу президента до витоку розмови Порошенка і Байдена.

Про це Арахамія заявив в коментарі "Українській правді".

Глава фракції СН вважає, що останні висловлювання Дубінського пов'язані з важким періодом життя. Щодо походження так званих "плівок Деркача", Арахамія сказав, що це видніше спецслужбам США.

"Дубінський поводиться як кинута наречена. Звинувачує всіх у всьому, ображає, риється в спідній білизні, замість того, щоб подивитися в дзеркало, усвідомити свої помилки і визначитися, як жити далі. Я з розумінням ставлюся до цього важкого періоду життя свого колишнього колеги і сприймаю це поки як ознаки весняної депресії в зв'язку з важкими життєвими обставинами. Що стосується плівок Деркача - краще ніж американські спецслужби ніхто не скаже про причини і джерела їх походження. Все інше це домисли "мамкиних розслідувачів"", - сказав Арахамія.

Раніше Дубінський заявив, що його участі у пресконференції Деркача про "плівки Порошенка-Байдена" вимагав Офіс президента. А коли він, мовляв, відмовився, створювати слідчу комісію довелося особисто голові фракції "Слуга народу" в парламенті Давиду Арахамії.

Нагадаємо, що рік тому Деркач оприлюднив на пресконференції записи розмови ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена і колишнього президента Петра Порошенка, під час якої Порошенко нібито пропонував Байдену кандидатуру Юрія Луценка на посаду генерального прокурора замість Віктора Шокіна для отримання траншу Міжнародного валютного фонду розміром 1 млрд доларів. У Байдена тоді ці записи назвали повністю відредагованими. В одній з пресконференції Деркача брав участь і Дубінський.

Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенті є ініціатива створення тимчасової слідчої комісії, пов'язаної з оцінкою і розглядом питань, які спливли під час цієї пресконференції.

У серпні 2020 голова Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія використовує українського нардепа Андрія Деркача для впливу на вибори президента.

У вересні США ввели санкції проти нардепа Деркача, який збирав "компромат" на Байдена. Зазначалося, що санкції стосовно Деркача були введені відповідно до Указу 13848 за його спроби вплинути на президентські вибори в США у 2020 році.

11 січня депутат Дубінський потрапив під американські санкції. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США назвало його частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Після цього нардепа виключили з фракції, а також усунули від посади голови осередку "Слуги народу" в Київській області.