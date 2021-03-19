Рада проведе два позачергові засідання для скасування літнього часу і зняття відповідальності з виробників вакцин (оновлено)

Закон про зняття відповідальності з виробників препаратів робить можливим отримання препаратів у межах ініціативи COVAX.

Верховна Рада 19 березня планує зібратися на позачергове засідання о 13 годині, зразу після планового засідання. Депутати збираються внести зміни до календарного плану сесії та розглянути закон для отримання вакцин від коронавірусу в межах COVAX.

Головний консультант Апарату Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Павло Фролов у Telegram повідомив, що нардепи збираються призупинити пленарні засідання до 13 квітня у зв'язку з погіршенням епідситуації.

Також позачергово мають розглянути законопроєкт №5247 "Про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язання".

"Він передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 та залучених медиків за негативні наслідки вакцинації. Без прийняття цього закону Україна не отримає безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комітет вже рекомендував прийняти цей проект одразу в цілому з доповненням, що у разі настання негативних наслідків, держава здійснюватиме компенсаційні виплати)", – пояснив Фролов.

Він додав, що зранку починається збір підписів для проведення позачергового засідання.

У пояснювальній записці до законопроєкту №5247 йдеться, що "учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин".

Оновлення. Парламент сьогодні проведе зразу два позачергові засідання. На першому розглядатимуть законопроєкт про вакцини, на другому - законопроєкти про скасування переходу на літній час, реструктуризацію валютних кредитів і антиколекторський закон, оголосив віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, що вчора депутати повідомили, що в Раді планують скасувати пленарну сесію з 29 березня по 2 квітня у зв'язку з посиленим карантином у Києві. До Регламентного комітету надійшло доручення спікера парламенту терміново провести засідання та розглянути питання про зміну календарного плану сесії.