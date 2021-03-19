Федоров увійшов до складу РНБО

Рада національної безпеки та оборони розширилась до 21 особи.

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони віце-прем’єра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про це сказано в указі №102/2021 від 19 березня.

30-річний Федоров до 2019 року очолював запорізьку компанію SMMSTUDIO. У травні 2019 року став радником президента Зеленського.

В тому ж році був обраний депутатом Верховної Ради, але одразу ж перейшов у виконавчу владу, ставши віце-прем'єром та очоливши новостворене міністерство цифрової трансформації.

Федоров став 21-м членом РНБО, куди входять також президент України та інші вищі посадові особи держави.