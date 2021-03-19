​В Офісі президента стурбовані "внутрішніми чварами" у Нацбанку

В Офісі президента Володимира Зеленського зростає стурбованість щодо внутрішніх чвар у Національному банку України.

Про це повідомляє пресслужба ОП у Telegram-каналі.

"Офіс президента закликає керівництво НБУ відкинути персональні амбіції та працювати заради однієї мети – макроекономічної стабільності України та процвітання кожного громадянина. Хоч президент не може і не буде втручатися у будь-яке розслідування, що триває, ми закликаємо всіх відповідних посадових осіб діяти виключно в інтересах України та не переслідувати будь-які особисті інтереси при виконанні своїх обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Офіс президента наголошує, що за підтримки західних партнерів України "продовжуватиме робити все необхідне, щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включно з грішми, пов'язаними з ПриватБанком".

Нагадаємо, раніше видання "Kyiv Post" з посиланням на документ Генеральної прокуратури повідомило, що проти першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, а також кількох співробітників, які працювали над націоналізацією ПриватБанку у 2016 році, ведеться розслідування.

За інформацією газети, їм можуть висунути звинувачення в державній зраді через розкриття НБУ інформації ряду компаній, зокрема аудиторській компанії Kroll, консалтинговій компанії AlixPartners та юридичній фірмі Hogan Lovells and Asters. Усі ці компанії були найняті державою для розслідування ситуації в ПриватБанку, з якого перед націоналізацією менеджмент вивів 5,5 млрд доларів.

За попереднє інтерв'ю газеті Kyiv Post Рожкова отримала догану, а її повноваження серйозно урізали.