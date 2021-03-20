Аваков: "У квітні запрацюють перші пункти Системи авіаційної безпеки МВС"

Уже у квітні на постійне чергування у Львівському регіоні заступить льотна бригада Авіаційної системи МВС, до осені такі пункти запрацюють по всій країні. Окрім льотного складу, на таких пунктах постійно чергуватимуть медики. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав під час прямого ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомили у пресслужбі МВС.

Льотна бригада у львівському регіоні охопить зразу сім областей – Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, Тернопільську і Чернівецьку.

"А з першого травня таке ж чергування запроваджуємо в Київському регіоні (включає в себе Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ). Далі приєднаються Черкаси та схід країни", - заявив Аваков.

Міністр пояснив, що система авіаційної безпеки МВС – це система, яка базується на авіаційному флоті.

"Сьогодні ми вперше презентуємо карту, де саме будуть розташовуватися 15 пунктів постійного базування нашої Системи авіаційної безпеки. Це базові точки розташування наших повітряних суден, далі ми плануємо розповсюдити їхню присутність на сході України, де тривають гарячі військові дії. В усіх цих 15 точках буде чергувати льотна бригада та бригада медиків, про що ми вже домовились із очільником МОЗ Максимом Степановим. І вони будуть у постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Таке зонування вибрано не випадково, один пункт базування перекриває відстань у 350 кілометрів", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Арсен Аваков наголосив, що гелікоптерами та літаками Системи авіаційної безпеки МВС будуть керувати молоді пілоти, які вже пройшли чи наразі проходять відповідну підготовку. Одне із основних завдань такої Системи – медична допомога, щоб із точки А в точку Б можна було сміливо доправити чи хворого, чи команду лікарів, чи орган для трансплантації.

Фото: МВС

"Для розбудови авіаційної системи ми залучаємо французькі вертольоти Airbus Helicopters, базова модель Н145, а також великі гелікоптери Super Puma, але, на жаль, не всі вертолітні майданчики в лікарнях витримають таке навантаження. Наразі у нас працює чотири легкі гелікоптери Н145, які оснащені медичними модулями", - сказав він.

Система авіації МВС буде займатися не лише питаннями медицини, але буде залучатися і під час рятувальних операцій, гасіння пожеж та окремих військових завдань.

"Очікується, що свою роботу ми розпочнемо цієї весни з окремих регіонів, а вже восени будемо працювати по всій країні у тісній співпраці з медиками. На чергування стане 57 гелікоптерів Airbus – Н145, великі Super Puma та маневрові Н125, а також вітчизняні Мі-8 та Мі-2. До цієї кількості гелікоптерів додаємо літаки Антонов та Diamond. Це буде цілий вертолітний флот. Третій по величині і якості авіафлот у Європі", - підкреслив Арсен Аваков.

Нагадаємо, нещодавно Аваков анонсував інвестиційний проєкт з оновлення систем Укргідрометцентру. Партнерами проєкту можуть стати профільна американська компанія Baron, з якою вже провели попередні переговори, та Експортно-імпортний банк США.

Нагадаємо, Арсен Аваков повідомив, що за спільної ініціативи МВС і МОЗ в Україні відновлюється система аеромедичної евакуації. Крім того, 17 березня вертоліт рятувальників ДСНС України транпортував до Інституту серця пацієнта після трансплантації.