РНБО ввела санкції проти Курченка, Табачника, Януковича, Азарова і Поклонської

У списку є і російські політики.

Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 19 березня впровадила персональні санкції за двома списками. Перший список за поданням Кабміну складається з міліціянтів, які зрадили присязі і зараз працюють в Росії чи на окупованих територіях.

Другий список – ексчиновники, колишні депутати та причетні до окупації Криму і Донбасу політики. Про це за результатами засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він повідомив, що персональні санкції ввели проти "міністра внутрішніх справ Криму" Сергія Абісова, експрем'єра Миколи Азарова, "голови Ради міністрів Криму" Сергія Аксьонова, ексрегіонала Олександра Бобкова, Валерія Грицая, депутат Держдуми Костянтин Затулін, екскерівника СБУ в Криму Петра Зими тощо.

Санкції отримали і ексзаступник голови фракції Партія регіонів у Раді Вадим Колесніченко, секретар "Єдиної Росії" в Криму Володимир Костянтинов, олігарх Сергій Курченко, ексголова полку "Беркут" Сергій Кусюк, ексміністр оборони Павло Лебедєв, глава терористичної "ЛНР" Леонід Пасічник, Олександр Піддубов, "прокурорка Криму" Наталя Поклонська, ексгенпрокурор Віктор Пшонка, колишній гендиректор "Укроборонпрому" Дмитро Саламатін, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, ексголова НБУ Ігор Соркін, Микола Ткаченко, Микола Фідорян, Микола Фіськов, Олександр Черпіцький, Ольга Чичелімова, експрезидент Віктор Янукович.

"99% громадян вже є громадянами Російської Федерації", - прокоментував список Данілов.

Він додав, що всі чинні підписані Януковичем укази перевірять на предмет національної безпеки.

Нагадаємо, Служба безпеки України рекомендувала Раді національної безпеки та оборони ввести економічні санкції до низки колишніх високопосадовців та осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі. Ці посадовці сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на "референдумі" в Криму. А деякі з посадовців були також причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту та антиукраїнської пропаганди.