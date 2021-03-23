У Франції суд заборонив діяльність марсельського "центру ДНР"

"Представництво" терористичної організації було відкрито в 2017 році.

Апеляційний суд у Франції закрив так званий центр "ДНР", що працював у Марселі з 2017 року під назвою Centre de la représentation de la République de Donetsk en France.

Суд визнав його нікчемним і заснованим незаконно, повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення", - зазначив він.

25 вересня 2017 терористи угруповання "ДНР" повідомили про "офіційне відкритті" свого "представництва" у французькому Марселі. Представник Міністерства Європи і закордонних справ Франції тоді заявив, що так зване представництво офіційно не визнається владою і не має дипломатичного статусу.

Через рік суд французького міста Екс-ан-Прованс вирішив не закривати "представництво ДНР" у Марселі.

Під час засідання адвокат "представництва" Жозі-Жан Боске заявив, що "це лише звичайна асоціація". За його словами, хоча в назву входять слова "офіційне представництво" - це "лише люди, які підтримують ДНР".

У СБУ після цього повідомили, що організатори "офіційного центру «ДНР» у Франції" підготували запасний план, щоб у разі ліквідації через суд зберегти існування "представництва" в Марселі. Вони зареєстрували нові юридичні особи у вигляді громадських організацій.

До безпосереднього заснування цих асоціацій були причетні дев'ять осіб, семеро з яких постійно працювали на території Франції, одна особа перебувала на тимчасово окупованих територіях сходу України. А ще одна виконувала функції "зв'язкового" і здійснювала переміщення між Францією і "ДНР".