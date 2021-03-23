Лавров заявив, що ЄС зруйнував відносини з Росією "односторонніми рішеннями Брюсселя"

Глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров заявив про відсутність у Росії відносин з Євросоюзом. За його словами, ЄС зруйнував всі механізми та інфраструктуру своїми односторонніми кроками, передає російське агентство "Интерфакс".

"У нас і Китай - добрий сусід, і Європейський союз теж наш сусід, і ми були завжди зацікавлені в просуванні наших відносин за всіма азимутами. Якщо Європа ці відносини розірвала, просто зруйнувавши всі механізми, які створювалися багато років, і у нас залишилися тільки партнери окремі європейські країни, які хочуть своїми національними інтересами керуватися, то, напевно, об'єктивно це веде до того, що наші відносини з Китаєм розвиваються швидше, ніж те, що залишилося від відносин з європейськими країнами", - сказав він у вівторок на пресконференції в Китаї.

"З Євросоюзом як з організацією відносин немає, вся інфраструктура цих відносин знищена односторонніми рішеннями Брюсселя", - підкреслив Лавров, зазначивши, що якщо Брюссель вважатиме можливим "усунути цю аномалію", то РФ буде готова до цього на основі рівноправності і балансу інтересів.

За словами глави МЗС РФ, "США, Європа і Захід загалом по суті справи підміняють дипломатію, мистецтво якої втрачають, ось цими кроками з нав'язування всім іншим своїх правил, які, вони вважають, повинні лежати в основі світопорядку - не міжнародне право, а правила". "А санкції - це один з видів цих правил", - додав міністр.

Нагадаємо, вчора ЄС вперше з 1989 року запровадив санкції проти Китаю за порушення прав людини в провінції Синьцзян. У санкційний список були внесені чотири особи і одна організація.

У відповідь Китай запровадив санкції проти європейських політиків і вчених.

Загалом ЄС 22 березня ввів санкції проти 11 осіб і 4 організацій за порушення прав людини в світі. Вони потрапили до нового санкційного списку, куди нещодавно включили чотирьох російських високопосадовців за переслідування опозиціонера Олексія Навального.