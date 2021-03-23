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У МЗС відреагували на намір російської партії відкрити своє представництво в ОРДЛО

"Російська влада продовжує відкрито нехтувати Мінськими домовленостями".

У МЗС відреагували на намір російської партії відкрити своє представництво в ОРДЛО
Фото: Макс Требухов

Україна розглядає намір відкрити представництво партії "Справедлива Росія – За правду" в Донецьку та Луганську як черговий доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО.

Про це у коментарі LB.ua заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Російська влада продовжує відкрито нехтувати Мінськими домовленостями та здійснювати кроки для затягування наразі непідконтрольних Україні районів Донбасу до свого політичного, економічного та електорального поля. Після незаконної роздачі паспортів громадян РФ російські партії розгледіли можливість отримання політичних дивідендів. Задекларована мета представницького центру «Справедливої Росії» сприяти реалізації виборчих прав «громадян Росії» - мешканців тимчасово окупованих територій грубо порушує законодавство та суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах. Останнім часом в Росії ведуться активні дискусії про організацію в ОРДЛО виборів до Держдуми", - сказав Ніколенко.

За словами речника МЗС, Україна вже заявляла, що не визнаватиме легітимність таких голосувань.

"РФ має нарешті почати виконувати взяті на себе зобов’язання для досягнення політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі повної поваги до суверенітету України, дотримання вимог українського законодавства та норм міжнародного права", - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Учора стало відомо, що голова фракції "Справедливої Росії" у Державній Думі Сергій Миронов призначив свого помічника Олексія Жигуліна повноважним представником партії на окупованому Донбасі. Також повідомляли, що в Донецьку планується відкриття представницький центр, який прийматиме жителів окремих районів Донецької та Луганської областей. Цей центр має сприяти в отриманні російського громадянства, а також у реалізації "виборчих прав" осіб з російським паспортом.

Нагадаємо, у квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям окупованих територій Донбасу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомляв, що українська сторона має списки з іменами людей, які отримали паспорти РФ.

За даними на кінець минулого року, близько 300 тисяч українців отримали російські паспорти в ОРДЛО.

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