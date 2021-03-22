Помер колишній віцемер Одеси Вахтанг Убірія

Колишній віцемер Одеси Вахтанг Убірія помер на 71-му році життя. За попередньою інформацією, колишній чиновник помер від ускладнень коронавірусної недуги.

Про це повідомив його друг і соратник, колишній міський голова Одеси Едуард Гурвіц.

"В умовах нинішньої пандемії слова "раптова смерть" давно втратили будь-який сенс. Але і звикнути до того, що за лічені дні з життя може піти здоровий, активний, діяльний чоловік, теж неможливо. Сьогодні не стало Вахтанга Шалвовича Убірії. Відкрита, щира, чуйна, дуже емоційна, але завжди доброзичлива людина. Можливо, цей набір якостей сьогодні дуже небагатьом буде доречним для чиновника, держслужбовця. Але працювати з ним було і легко, і цікаво. Він умів вчитися, умів визнавати і виправляти помилки. При цьому завжди був вищим від міфів і чуток, які супроводжували його по життю. Вічна тобі пам'ять, дорогий друг і товариш", - написав Гурвіц у Facebook.

Вахтанг Убірія був заступником мера Едуарда Гурвіца з 2005 по 2010 рік. Тоді він займався питаннями транспорту. У червні 2010 року потрапив в скандал: на звалищі "Дальницькі кар'єри" він стріляв з пістолета в повітря і погрожував журналістам. Його звинуватили в хуліганстві, але Убірія потрапив під амністію.