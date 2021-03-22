В Одесі правоохоронці затримали кримінального авторитета з Закавказзя. Він представляв інтереси "злодія в законі" з Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"32-річний іноземець на території України представляв інтереси «злодія в законі» з Російської Федерації, бувши його довіреною особою", - сказано в повідомленні.

З вересня минулого року затриманий перебував у розшуку за квартирну крадіжку та викрадення нагородної зброї у працівника поліції.

Співробітниками міграційної поліції було отримано інформацію про місце переховування розшукуваного, де в ході обшуку було вилучено знаряддя, які вказують на його причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

Чоловіка взято під варту. Його перевіряють на причетність до ряду злочинів, скоєних на території держави. Відповідно до чинного законодавства України, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше злодія у законі” на прізвисько “Зюзя” видворили з України.