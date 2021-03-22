Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі затримали кримінального авторитета із Закавказзя

32-річний іноземець представляв інтереси "злодія в законі" з Росії.

В Одесі затримали кримінального авторитета із Закавказзя
Фото: mvs.gov.ua

В Одесі правоохоронці затримали кримінального авторитета з Закавказзя. Він представляв інтереси "злодія в законі" з Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"32-річний іноземець на території України представляв інтереси «злодія в законі» з Російської Федерації, бувши його довіреною особою", - сказано в повідомленні.

З вересня минулого року затриманий перебував у розшуку за квартирну крадіжку та викрадення нагородної зброї у працівника поліції.

Співробітниками міграційної поліції було отримано інформацію про місце переховування розшукуваного, де в ході обшуку було вилучено знаряддя, які вказують на його причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

Чоловіка взято під варту. Його перевіряють на причетність до ряду злочинів, скоєних на території держави. Відповідно до чинного законодавства України, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше злодія у законі” на прізвисько “Зюзя” видворили з України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також