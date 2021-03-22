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Київський рибалка зняв з крижини 11-річного хлопця за допомогою спінінга

Глибина у місці, де це сталося, - до 20 метрів.

Київський рибалка Річард Горда за допомогою спінінга зняв з крижини на Десенці 11-річного хлопця, якого віднесло від берега на кілька десятків метрів.

Чоловікові вдалося закинути волосінь до хлопця, і коли той взявся за неї, рибалка повільно притягнув крижину до берега.

Операція з порятунку тривала близько 10 хвилин. Дитина не постраждала.

Глибина у цьому місці, за словами рибалки, - до 20 метрів.

У коментарі "Вечірньому Києву" рибалка сказав, що не вважає себе героєм.

"Подвигу ніякого немає, просто опинилися там в потрібний момент. Будь-хто на моєму місці так себе поводив. Дякую Богові, що допоміг мені з першого разу влучно кинути шнур із грузилом. Другої спроби могло і не бути. Крига під малим тріщала. Мені було головне, щоб малий не панікував. Треба було бути самому спокійним та постійно з ним розмовляти. Він чув, що я спокійний і йому це допомагало триматися. Головне, що дитина суха, здорова та буде мати урок на все життя", - розказав він.

Річард Горда - волонтер, у 2015 році був нагороджений недержавним орденом "Народний Герой України".

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