Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

З початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку цієї доби, 21 березня, було зафіксовано два ворожих обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти задіяли гранатомети різних систем.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, в суботу, 20 березня, біля селища Шуми загинув український військовий.