Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Шевченківський райсуд Києва арештував майно та 100% акцій “Мотор Січі”
Шевченківський райсуд Києва арештував майно та 100% акцій “Мотор Січі”
​Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двох російських банків
​Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двох російських банків
Аваков про заяву Байдена: Путін – вбивця, це для нас не питання
Аваков про заяву Байдена: Путін – вбивця, це для нас не питання
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
"Епіцентр" відкриває два ТЦ: в Запоріжжі та Кропивницькому
Новини компаній"Епіцентр" відкриває два ТЦ: в Запоріжжі та Кропивницькому
Байден тричі впав, піднімаючись трапом президентського літака
Байден тричі впав, піднімаючись трапом президентського літака
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає.

Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

З початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку цієї доби, 21 березня, було зафіксовано два ворожих обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти задіяли гранатомети різних систем.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, в суботу, 20 березня, біля селища Шуми загинув український військовий.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також