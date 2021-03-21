У Закарпатській області гасили пожежу у Долині нарцисів – заповідному масиві у складі Карпатського біосферного заповідника, що входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“20 березня о 18:38 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про загорання сухої трави на відкритій території в с. Кіреші Хустської територіальної громади”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Для ліквідації займання до місця було направлено вогнеборців 10-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст.

З'ясувалося, що пожежа, окрім 1,5 га сухої рослинності на землях загального користування, охопила і півгектара території природного заповідника "Долина нарцисів".

Фото: ДСНС

Завдяки зусиллям рятувальників о 19:05 розвиток пожежі припинено, її повна ліквідація тривала до 19:30.

“Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються. Вогнем знищено 1,5 га сухої рослинності на землях загального користування та 0,5 га сухостою на території заповідника”, – додали ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні нарахували понад 8 мільярдів збитків від весняних пожеж.