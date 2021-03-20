Суд залишив під вартою підозрюваних у справі про пожежу в харківському будинку для літніх людей

Всім чотирьом суд продовжив арешт без визначення застави

Київський райсуд Харкова продовжив запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі про пожежу з численними жертвами в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час".

Про це пише Інтерфакс з посиланням на прес-секретаря Харківської облпрокуратури Дмитра Чубенка.

"Всім чотирьом суд продовжив утримання під вартою без визначення застави", - сказав Чубенко.

Нагадаємо, урядова комісія назвала причиною пожежі в харківському будинку для літніх людей грубе порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Пожежа сталася 21 січня 2021 року у житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, по вулиці Нижній Гиївській, 150 у Харкові. Загалом у будівлі на момент пожежі знаходилось 37 осіб: 4 – персонал, 33 – люди похилого віку. Трагедія забрала життя 15 людей, які загинули на місці пожежі.

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

Власницю будинку і ще трьох людей затримали. 22 січня їм оголосили про підозру, а 23 січня Київський районний суд Харкова взяв підозрюваних під варту без визначення застави.

Урядова комісія була створена в день трагедії. До її складу увійшли представники ДСНС, МВС, Мінсоцполітики, Мін’юст, МОЗ, Харківської облдержадміністрації та інших органів влади. Очолив комісію Чернишов.

Президент Володимир Зеленський заявив, що трагічна пожежа в закладі для літніх людей у Харкові має стати поштовхом до реформування всієї системи таких установ.