Суд дозволив поширювати книгу про Стуса, яку намагався заборонити Медведчук

Київський апеляційний суд дозволив поширювати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Апеляційний суд зняв заборону на розповсюдження книги про Стуса після того, як таку заборону у жовтні ухвалив Дарницький районний суд.

"Ми виграли справу", - написав Вахтанг Кіпіані у Facebook.

Депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, який вимагав цензурувати матеріал, на засідання суду не з'явився.

“17 березня представник відповідача, Віктора Медведчука, надіслав лист із заявою, в якій йшлося про те, що відповідач не зможе з’явитися в суді, аргументуючи відсутність зайнятістю відповідача у день проведення засідання, 19 березня. Сторона відповідача просить перенести засідання на інший день”, - сказав суддя, слова якого цитує Укрінформ.

Проте прохання відповідача про перенесення засідання відхилили.

"Справа Василя Стуса" - збірник документів із шеститомної кримінальної справи КДБ УРСР проти українського письменника. Книга вийшла друком у травні 2019 року. Її загальний наклад – 35 тисяч примірників.

У серпні 2019 року лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента Росії Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані. Медведчук вимагав заборонити продаж у будь-якій формі і на будь-якій території примірників цієї книги.

У жовтні Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" за авторством Вахтанга Кіпіані "до усунення порушення немайнових прав голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука". Суд також зобов'язав Кіпіані та видавництво видалити з твору інформацію про Медведчука.

У видавництві книги про Стуса, проти якої судився Медведчук, заявили, що подадуть апеляцію. Згодом у Vivat повідомили, що книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини після інформації про рішення суду, і про своє рішення додрукувати новий наклад.

Як відомо, Медведчук був адвокатом Василя Стуса. І, за оцінками юристів та істориків, його діяльність не в останню чергу призвела до того, що поетові дали 10 років ув'язнення в таборі суворого режиму.