У Києві судитимуть соратника Медведчука - "політексперта" Молчанова

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У Києві судитимуть соратника Медведчука - "політексперта" Молчанова
Кирило Молчанов

Служба безпеки завершила досудове розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт на "політексперта" із медійного пулу Віктора Медведчука Кирила Молчанова. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Молчанов обвинувачується у проведенні інформдиверсій проти України на замовлення ФСБ та зовнішньої розвідки Росії.

Після роботи на підсанкційних телеканалах Медведчука Молчанов у 2022 році виїхав до Москви. Там він став одним із ключових учасників кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe). 

Керувати їхньою діяльністю Путін доручив Медведчуку під контролем російських спецслужбістів. За їхньої координації Молчанов регулярно виступав в ефірах кремлівських пропагандистів, де підтримував збройну агресію Росії та поширював фейки про Україну.

Крім того він організовував у країнах Євросоюзу акції, на яких закликав до згортання міжнародної підтримки нашої держави.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, Молчанов обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 6 ст. 111-1 (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з країною-агресором); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).
