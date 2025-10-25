Уночі 25 жовтня РФ знову атакувала Україну, застосувавши балістичні ракети. Лише від початку 2025 року Росія застосувала проти України близкьо 770 балістичних ракет та понад 50 аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Цієї ночі Росія знову атакувала Україну – цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Був ракетний удар по Києву. Відомо, що, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей постраждали. І майже кожна атака проти наших людей – це комбіновані удари з балістикою. Лише від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів", – зазначає глава держави.

Як додає Президент, через такі атаки Україна приділяє особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити міста від цього жахіття. "Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України".

Фото: ДСНС України

"Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя", – підкреслює Зеленський.