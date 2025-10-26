Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Війна

РФ уночі атакувала підприємство у Чернігові, виникла пожежа

У Новгороді-Сіверському ворожий дрон зруйнував приміщення одного із підприємств.

Фото: Чернігівська ОВА

25 жовтня пізно ввечері ворог вдарив безпілотником по Чернігову. Влучання зафіксовано по території підприємства. 

Повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Унаслідок влучання ворожого дрона, зайнялася вантажівка. Вогнеборці ліквідували пожежу. 

У Новгороді-Сіверському через влучання БпЛА зайнялася адмінбудівля одного із підприємств критичної інфраструктури — вогонь знищив приміщення.

Усього за минулу добу агресор 18 разів обстріляв Чернігівщину. Під ударом опинилися 14 населених пунктів.
