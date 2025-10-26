РФ уночі атакувала підприємство у Чернігові, виникла пожежа

Усього за минулу добу агресор 18 разів обстріляв Чернігівщину. Під ударом опинилися 14 населених пунктів.

У Новгороді-Сіверському через влучання БпЛА зайнялася адмінбудівля одного із підприємств критичної інфраструктури — вогонь знищив приміщення.

25 жовтня пізно ввечері ворог вдарив безпілотником по Чернігову. Влучання зафіксовано по території підприємства.

У Новгороді-Сіверському ворожий дрон зруйнував приміщення одного із підприємств.

