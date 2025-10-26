РФ уночі атакувала підприємство у Чернігові, виникла пожежа

25 жовтня пізно ввечері ворог вдарив безпілотником по Чернігову. Влучання зафіксовано по території підприємства.
Повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Унаслідок влучання ворожого дрона, зайнялася вантажівка. Вогнеборці ліквідували пожежу.
У Новгороді-Сіверському через влучання БпЛА зайнялася адмінбудівля одного із підприємств критичної інфраструктури — вогонь знищив приміщення.
Усього за минулу добу агресор 18 разів обстріляв Чернігівщину. Під ударом опинилися 14 населених пунктів.
- Російські війська здійснили 64 обстріли по території Сумської області, під вогнем опинилися 31 населений пункт у 14 територіальних громадах.