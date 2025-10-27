Сумська громада частково знеструмлена внаслідок обстрілів. В області – аварійні відключення

Вранці 27 жовтня унаслідок ворожих атак частина Сумської громади залишилися без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням, повідомили в.о. голови міської військової адміністрації Артем Кобзар і очільник ОВА Олег Григоров.

Кобзар закликав мешканців з розумінням поставитися до ситуації. Термінів відновлення поки не озвучили.

"Енергетики роблять усе можливе, аби світло повернулося у ваші домівки якомога швидше", – сказав він.

Доповнення.Сумиобленерго повідомило про застосування графіків аварійних відключень.

“Наразі ГАВ діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів”, – повідомили енергетики.

Інформацію про відключення реальному часі можна перевіряти в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.