Сумська громада частково знеструмлена внаслідок обстрілів. В області – аварійні відключення

Вранці 27 жовтня унаслідок ворожих атак частина Сумської громади залишилися без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням, повідомили в.о. голови міської військової адміністрації Артем Кобзар і очільник ОВА Олег Григоров.
Кобзар закликав мешканців з розумінням поставитися до ситуації. Термінів відновлення поки не озвучили.
"Енергетики роблять усе можливе, аби світло повернулося у ваші домівки якомога швидше", – сказав він.
Доповнення.Сумиобленерго повідомило про застосування графіків аварійних відключень.
“Наразі ГАВ діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів”, – повідомили енергетики.
Інформацію про відключення реальному часі можна перевіряти в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
- Армія Росії б'є по Сумській області щоденно. Учора вона вбила там одну людину, 15 поранила.