Головне за понеділок, 27 жовтня: майже 170 боєзіткнень, ситуація в Покровську

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив про ситуацію на Донеччині, зокрема у місті Покровськ.

За словами Президента, найбільша активність російських військ зараз зосереджена в районі Покровська та прилеглих територій. Саме там окупанти сконцентрували найбільше ударних сил і продовжують активні штурмові дії. "Бої тривають і в самому місті. Це в них головна ціль — саме Покровськ. І кожен результат наших сил на цьому напрямку — це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави", — наголосив Зеленський.

Президент подякував усім військовим, які мужньо тримають оборону та боронять країну від ворога.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 жовтня відбулося 168 бойових зіткнень.

Третина боєзіткнення від початку доби (67) - на Покровському напрямку. Активні бойові дії тривали і на Костянтинівському напрямку (25 ворожих штурмів).

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 жовтня – в новині.

Генерал армії США Уеслі Кларк, якого в Україні пам’ятають ще з часів, коли він був Верховним головнокомандувачем збройних сил США в Європі, вважає, що поразка України у війні проти Росії може спричинити конфлікти в інших куточках світу.

Про це він розповів в інтерв'ю Lb.ua.

"Я вважаю, що Китай дуже уважно спостерігає за тим, що відбувається в Україні. Він дедалі більш упевнений у собі, має значно посилені збройні сили і дивиться у бік Тайваню, перебуваючи в процесі ухвалення рішення щодо того, що саме він хоче зробити", - сказав Кларк.

Він наголосив, що Сполучені Штати намагаються стримати Китай від нападу на Тайвань або встановлення блокади яка би змусила Тайвань здатися.

Подробиці – в новині та в інтерв’ю, де є ще багато цікавого.

Генерал також припустив, що Росія спробує зібрати сили для масштабнішого наступу.

Під час атаки РФ 25 жовтня на Київ було повністю зруйновано склад одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів України - «Оптіма-Фарм».

У коментарі LB.ua фінансовий директор компанії Артем Супрун сказав, що це був центральний склад медикаментів, з якого ліки розвозили до інших складах. Загалом на складі було понад 10 000 найменувань ліків від найрізноманітніших хвороб.

“Намагаємось зараз стабілізувати ситуацію, пацієнтів без ліків не лишимо”, – додав Супрун.

Раніше у коментарі Forbes Супрун сказав, що площа центрального складу була близько 29 000 кв. м., оціночно збитки перетнули $100 млн.

Більше інформації – в новині.

Від початку повномасштабної війни окупанти вбили 661 дитину та викрали й депортували понад 19 тисяч. Щодня Росія чинить усі шість найтяжчих злочинів проти дітей, визначених резолюцією Ради Безпеки ООН №1261, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, після кожної атаки по мирних містах Україна знову стикається з невимовним болем — убитими й пораненими дітьми, зруйнованими долями.

На 1342-й день війни прокурори розслідують 5363 кримінальні провадження за фактами злочинів проти дітей. За цей час Росія убила 661 дитину; поранила 2203 дітей; зруйнувала або пошкодила понад 4500 шкіл і дитсадків та 1294 лікарні; викрала і депортувала понад 19 тисяч дітей; здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства щодо неповнолітніх.

Докладніше – в новині.

У Києві попрощалися із журналісткою Оленою Губановою та оператором телеканалу FreeДом Євгеном Кармазіним, які загинули від удару російського дрона в Краматорську.

На прощання в Михайлівському Золотоверхому соборі зібрались рідні, друзі та колеги загиблих.

"Вони ніколи не задумувались над тим, чи безпечно їхати туди, де стається черговий терористичний акт Російської Федерації. Вони їхали туди, щоб це побачив світ", - говорить редакторка телеканалу FreeДом Вероніка Бакаліна.

"Ці люди розуміли важливість роботи, яку вони робили. Звісно, вони боялися як люди, але Донбас - це їхній дім. Їх вбили за те, що вони українці та голоси правди", - додає гендиректорка мультимедійної платформи іномовлення України Юлія Бін.

Наш фоторепортаж – тут.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!