​СБУ: 15 років тюрми отримав російський агент, який коригував удари по Миколаєву

Суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна російського агента, який збирав розвіддані для ворога на Миколаївщині.

Як повідомила Служба безпеки України, зловмисник допомагав окупантам коригувати повітряні атаки по обласному центру.

Щоб окупанти могли обійти українську ППО, чоловік намагався виявити позиції зенітно-ракетних комплексів і мобільних груп Сил оборони. Для цього він встановив приховану камеру на горищі свого будинку та фіксував роботу ППО під час тривог.

Агент також збирав дані про рух українських військ і передавав інформацію своєму «зв’язковому» Сергію Лебедєву, який переховується в окупованому Донецьку та працює на ФСБ і воєнну розвідку РФ.

СБУ затримала чоловіка в листопаді 2024 року у Миколаєві. Під час обшуків вилучили смартфон, камеру та флешку з доказами шпигунської діяльності. Суд визнав його винним у державній зраді.