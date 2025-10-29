Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ЦПД: Путін хоче налякати світ ядерною зброєю, яку не зможе застосувати

Якщо Путін не припинить вогонь, санкції проти РФ тільки посиляться.

ЦПД: Путін хоче налякати світ ядерною зброєю, яку не зможе застосувати
Фото: militaryarms.ru

Попри погрози російського диктатора Владіміра Путіна, РФ не здатна застосувати ядерну зброю, каже керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Санкції Трампа настільки прижали путіну причинне місце, що він почав згадувати назви всіх російських і радянських ракет, в намаганні налякати світ ядеркою, яку РФ не зможе застосувати. Але ж головне - у випадку нападу на Захід, Москва буде стерта з лиця землі. І наполеонівське минуле росіянам теж не світить", — ідеться у повідомленні Коваленка.

Він підкреслює, що санкції проти РФ лише будуть посилені, якщо керівництво РФ не припинить вогонь по Україні, "і удари по російській інфраструктурі теж".

  • Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що “Москву зрівняють із землею”, якщо очільник Кремля Владімір Путін вдарить вирішить вдарити ракетою по Брюсселю.
Теми: , , ,
