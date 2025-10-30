В Україні судитимуть бойовика "ДНР", який закатував до смерті цивільного під час окупації Херсонщини

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно учасника незаконного збройного формування "ДНР" — уродженця Макіївки.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2022 році він діяв у складі підрозділу РФ у Бериславському районі — чергував на блокпостах, затримував місцевих жителів, катував та утримував їх у нелюдських умовах, примушуючи до співпраці.

На початку квітня 2022 року у селі Високопілля він разом зі спільниками затримав подружжя.

Під час "допиту" обвинувачений жорстоко бив чоловіка та погрожував його дружині, вимагаючи зізнань у допомозі українським військовим. Згодом потерпілого вивезли за межі населеного пункту та розстріляли. Жінку відпустили лише наступного дня.

Судовий розгляд проводитиметься за його відсутності (in absentia), оскільки обвинувачений перебуває у розшуку.