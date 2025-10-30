Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Війна

В Україні судитимуть бойовика "ДНР", який закатував до смерті цивільного під час окупації Херсонщини

Учасник незаконного збройного формування "ДНР"

В Україні судитимуть бойовика "ДНР", який закатував до смерті цивільного під час окупації Херсонщини
Фото: ОГП

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт  стосовно учасника незаконного збройного формування "ДНР" — уродженця Макіївки. 

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2022 році він діяв у складі підрозділу РФ у Бериславському районі — чергував на блокпостах, затримував місцевих жителів, катував та утримував їх у нелюдських умовах, примушуючи до співпраці.

На початку квітня 2022 року у селі Високопілля він разом зі спільниками затримав подружжя.

Під час "допиту" обвинувачений жорстоко бив чоловіка та погрожував його дружині, вимагаючи зізнань у допомозі українським військовим. Згодом потерпілого вивезли за межі населеного пункту та розстріляли. Жінку відпустили лише наступного дня.

Судовий розгляд проводитиметься за його відсутності (in absentia), оскільки обвинувачений перебуває у розшуку. 
