У 2025 році анулювали ліцензії для понад 70 автошкіл-порушників
Фото: МВС

Правоохоронці розповіли, що від початку року виявили порушення у 90 автошколах, у більш ніж 70 з них вже анулювали державну акредитацію.

Як зазначили у Нацполіції, деякі працівники автошкіл, які мали доступ до електронної бази МВС, перетворили її на джерело незаконного заробітку. 

За гроші вони фальсифікували інформацію про навчання. У відомчій системі з’являлися записи про нібито відвідування теоретичних занять із Правил дорожнього руху, проходження обов'язкових практичних кроків на автодромі та у місті, а по закінченню фіктивні відомості про успішне складання внутрішніх іспитів у автошколі.

"На папері все виглядало ідеально. Насправді жодного з цих етапів «віртуальні» слухачі курсу не проходили. Більше того, траплялися випадки, коли деякі з таких «клієнтів» у період «навчання» перебували за межами України та фізично не могли відвідувати заняття, а тим більше – сідати за кермо навчального автомобіля", – зазначили правоохоронці. 

Однак на підставі фіктивних записів автошкола оформлювала офіційну довідку, з якою можна було безперешкодно записатися на іспити до територіального сервісного центру МВС. А адміністратор ТСЦ МВС, бачачи в системі виконання всіх вимог, допускав кандидата до іспиту, навіть не здогадуючись про фальсифікацію.

У Головному сервісному центрі МВС закликають не користуватися подібними "послугами", адже незнання Правил дорожнього руху призводить до створення аварійних ситуацій, що можуть мати непоправні наслідки.
