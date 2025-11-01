Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Війна

Сили ППО знищили 206 із 223 ворожих безпілотників

Зафіксовані влучання 17 БпЛА на 7 локаціях.

Сили ППО знищили 206 із 223 ворожих безпілотників
Мобільні бригадах ППО ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі РФ атакувала Україну 223 ударними безпілотниками, Сили ППО знищили 206 ворожих БпЛА. 

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 01 листопада (з 18:30 31 жовтня) противник атакував 223 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 140 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 7 локаціях.
﻿
