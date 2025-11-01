Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоВійна

Сумщина отримає ще 100 млн грн на підтримку прифронтових громад

Зокрема гроші підуть на допомогу в проходженні опалювального сезону.

Сумщина отримає ще 100 млн грн на підтримку прифронтових громад
Олексій Кулеба
Фото: Мінгромад

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив на важливості підтримки прифронтових територій і оголосив про другий транш державної допомоги – 100 млн грн для громад Сумської області.

Про це він сказав на Міжнародній конференції «Стійкість та європейське майбутнє Сумської області». 

«Прифронтові регіони – це рубіж, який відділяє Європу від російської агресії.  Щодня тут тривають обстріли, удари по енергетиці, залізниці, критичній інфраструктурі. Проходження цього опалювального сезону – спільне випробування для уряду, місцевої влади, бізнесу, громад і наших міжнародних партнерів», – зазначив Олексій Кулеба.

Він підкреслив, що саме на Сумщині розпочалася реалізація Програми підтримки прифронтових регіонів, спрямованої на оперативне відновлення, посилення безпеки та стійкість громад. Цьогоріч держава вже надала 200 млн грн додаткової дотації для 25 громад області. Кошти спрямували на закупівлю модульних укриттів, будматеріалів, спецтехніки, транспорту та проведення аварійно-відновлювальних робіт.

«Зараз готуємо другий транш у сумі 100 мільйонів гривень, який регіон отримає до кінця року. Ми шукаємо нові шляхи підтримки таких громад, щоб кожна з них могла вистояти і продовжувати жити», – наголосив Віцепрем’єр-міністр.

Олексій Кулеба також подякував міжнародним партнерам за постійну підтримку, наголосивши, що саме спільні дії уряду, місцевих громад та донорів формують реальну стійкість країни.

Програма підтримки прифронтових регіонів охоплює 238 громад, де проживає понад 6,6 млн людей. Її мета — забезпечити базові потреби громад, що перебувають у зоні ризику через війну, та створити умови для їхнього розвитку.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies