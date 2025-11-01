Сумщина отримає ще 100 млн грн на підтримку прифронтових громад

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив на важливості підтримки прифронтових територій і оголосив про другий транш державної допомоги – 100 млн грн для громад Сумської області.

Про це він сказав на Міжнародній конференції «Стійкість та європейське майбутнє Сумської області».

«Прифронтові регіони – це рубіж, який відділяє Європу від російської агресії. Щодня тут тривають обстріли, удари по енергетиці, залізниці, критичній інфраструктурі. Проходження цього опалювального сезону – спільне випробування для уряду, місцевої влади, бізнесу, громад і наших міжнародних партнерів», – зазначив Олексій Кулеба.

Він підкреслив, що саме на Сумщині розпочалася реалізація Програми підтримки прифронтових регіонів, спрямованої на оперативне відновлення, посилення безпеки та стійкість громад. Цьогоріч держава вже надала 200 млн грн додаткової дотації для 25 громад області. Кошти спрямували на закупівлю модульних укриттів, будматеріалів, спецтехніки, транспорту та проведення аварійно-відновлювальних робіт.

«Зараз готуємо другий транш у сумі 100 мільйонів гривень, який регіон отримає до кінця року. Ми шукаємо нові шляхи підтримки таких громад, щоб кожна з них могла вистояти і продовжувати жити», – наголосив Віцепрем’єр-міністр.

Олексій Кулеба також подякував міжнародним партнерам за постійну підтримку, наголосивши, що саме спільні дії уряду, місцевих громад та донорів формують реальну стійкість країни.

Програма підтримки прифронтових регіонів охоплює 238 громад, де проживає понад 6,6 млн людей. Її мета — забезпечити базові потреби громад, що перебувають у зоні ризику через війну, та створити умови для їхнього розвитку.