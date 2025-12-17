Суд призначив 60-річній жительці Шостки на Сумщині 15 років тюремного ув'язнення за державну зраду. Жінка наводила російські ракетно-бомбові, артилерійські та дронові удари по прикордонних районах області.

Про це повідомили пресслужба СБУ та прокуратура Сумщини.

"За публічного обвинувачення прокурорів Сумщини 60-річну жительку м. Шостка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України)", – розповіли прокурори.

Фото: Прокуратура Сумщини Засуджена на 15 років за держзраду

У суді довели, що на початку 2024 року засуджена з ідеологічних міркувань погодилась співпрацювати зі співробітником фсб Росії. Встановлено, що російська спецслужба завербувала жінку через її родичів, які проживають на території країни-агресора.

Переважно вона збирала та передавала ворогу актуальну інформацію про підприємства оборонно-промислового комплексу, які функціонують у Сумській області. Серед цілей були також локації Сил оборони та об’єкти життєзабезпечення.

Щоб зібрати розвіддані, жінка об’їжджала на громадському транспорті місцевість або завуальовано розпитувала потрібну інформацію у знайомих. Згодом вона отримала вказівку від куратора на формування власної інформаторської мережі з місцевих жителів.

Під час спілкування зі своїм куратором жінка неодноразово висловлювала ненависть до всього українського народу, при цьому зазначала, що "это поколение детей уже не исправишь. Поэтому единственный метод – только истреблять и больше ничего".

Правоохоронці затримали її в червні 2024 року "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля військового об’єкта. У затриманої вилучили смартфон, на який вона фіксувала потенційні цілі та звітувала фсб.