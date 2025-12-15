Росіяни атакували Україну ракетами
Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР

Наступний крок – ратифікація Конвенції про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях. 

Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР – міжнародної структури, яка моніторить боротьбу з підкупом іноземних чиновників у різних країнах світу.

Про це йдеться у пресрелізі НАБУ.

Це результат системної співпраці України з OECP (Організацією економічного співробітництва та розвитку) у сфері антикорупційної політики. 

“Приєднання до Конвенції відкриває для нашої країни нові можливості у сфері міжнародного правового співробітництва, зокрема під час розслідування корупційних злочинів. Також це означає ще більше прозорості, довіри з боку міжнародних партнерів і зрозумілих правил гри для бізнесу”, – зазначили правоохоронці.

Робочим органом з підготовки законодавчих змін та комунікації з представниками ОЕСР з 2022 року виступає Секретаріат, створений при НАБУ і САП.
