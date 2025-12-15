Росіяни атакували Україну ракетами
На Вінниччині викрили підпільний цех рідин для е-сигарет. Підозрюють 6 місцевих жителів

Потужності цього виробництва дозволяли виготовляти до 2 тисяч наборів продукції на добу.

У Вінницькій області викрито підпільний цех рідин для електронних сигарет із потужністю до 2 тисяч наборів на добу. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори спільно з правоохоронцями встановили, що шестеро місцевих жителів організували повний цикл незаконного виготовлення контрафактної продукції. У спеціально обладнаних приміщеннях вони на промислових лініях виготовляли рідини для електронних сигарет, фасували та маркували їх, після чого продавали через нелегальні торгові точки та в інтернеті.

Під час 17 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виробництва, фасування та маркування рідин, понад 25 тисяч наборів для самозмішування, більш як 120 тисяч ємностей із гліцерином, нікотином та ароматизаторами, а також сотні коробів із тарою, пакуванням і етикетками. 

Незаконне виробництво припинено. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 20 мільйонів гривень.

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ у Вінницькій та за оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). 

  • У грудні до суду вже направлено справу підприємця, який налагодив постачання контрафактної тютюнової продукції на Київщині. Підозрюваний налагодив постачання контрафактних тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них. Продавав нелегальний товар у роздрібних магазинах Київської та Черкаської областей та через соціальні мережі. Правоохоронці вилучили контрафакту на близько 2,5 млн грн.
  • Аналогічне виробництво викрили у жовтні 2025 року у Львові. Підакцизні товари ввозили на територію України контрабандою. Збували продукцію через мережу спеціалізованих магазинів під видом законної діяльності. Вартість вилученої продукції – майже 16 млн грн.
﻿
